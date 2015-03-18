إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة بالخصوص

أصيب 3 أشخاص أمس فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بمدينة الخصوص بسبب خلافات الجيرة، انتقلت أجهزة الأمن، وتمت السيطرة على الطرفين ونقل المصابين للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العقيد عبد الحفيظ الخولى رئيس فرع البحث الجنائى، بلاغًا من الأهالى بحدوث مشاجرة ووجود مصابين بناحية المعاجينى بدائرة القسم.

تم إخطار اللواء محمود يسرى مدير الأمن وبالانتقال والفحص تبين وقوع مشاجرة بين طرف أول كل من "كمال.ذ" 62 سنة، سائق، و"محمد.ك" 23 سنة، سائق، مصاب برش خرطوش بالقدمين، و"محمد.ع" 28 سنة، مقاول، مصاب برش خرطوش بالقدمين، و"عمرو.ع" 25 سنة، صاحب محل، مصاب برش خرطوش بالقدمين، وبين طرف ثان كل من "عبد الله.ع" 66 سنة، بالمعاش، و"شريف.ع" "هارب".

توصلت التحريات إلى حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات الجيرة، فتطور الأمر لمشاجرة قام على إثرها أفراد الطرف الثانى بالتعدى على أفراد الطرف الأول وإطلاق أعيرة نارية من سلاح نارى "فرد خرطوش" كان بحوزة السادس، ونتج عنها حدوث إصابة أفراد الطرف الأول.

تم ضبط طرفى المشاجرة، وتبادلوا الاتهامات فيما بينهم، تحرر عن ذلك المحضر رقم "3816" جنح قسم الخصوص لسنة "2015م"، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.