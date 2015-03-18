القبض على عاطل استدرج طفلا وتعدى عليه جنسيًا بقليوب

ألقت مباحث قسم قليوب القبض على عاطل لاستدراجه طفلا يبلغ 9 سنوات لمنزله والتعدى عليه جنسيًا، وتم تحرير محضر للمتهم، وأحيل للنيابة واعترف بارتكابه الواقعة.

تلقى المقدم أحمد فاروق، رئيس مباحث قسم قليوب، بلاغًا من "ر.م" 38 سنة، ربة منزل، بقيام "خالد.م" 19 سنة، عاطل، باستدراج نجلها "ل.و" 9 سنوات، لمنزله والتعدى عليه جنسيًا، وتم إخطار اللواء محمود يسرى مدير الأمن.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وتمكن ضباط مباحث القسم من إلقاء القبض عليه، وبمواجهته اعترف أمام العقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى بارتكاب الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم "822" إدارى قسم قليوب لسنة "2015م"، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

فى سياق آخر، ألقت مباحث مركز طوخ القبض على مسجل شقى خطر يقوم بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزته سلاح نارى، أخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وردت معلومات سرية للمقدم صلاح عبد الفتاح رئيس مباحث مركز طوخ، تفيد بقيام "رمضان.م" 35 سنة، عاطل، سبق اتهامه فى قضيتى "سلاح، سرقة"، ومسجل شقى خطر "فئة ج"، سرقات بالإكراه، بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازته لأسلحة نارية وذخائر لحماية نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وتم القبض عليه، وبحوزته سلاح نارى "بندقية خرطوش" و"3" طلقات من ذات العيار، وكمية من الحشيش المخدر تزن حوالى "250" جراما، ومبلغ مالى "200" جنيه، وهاتف محمول.

بمواجهة المتهم اعترف بصحتها وحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى لحماية تجارته، والمبلغ المالى حصيلة تجارته، والهاتف للاتصال بعملائه، تحرر عن ذلك المحضر رقم "11492/151" جنايات مركز طوخ لسنة "2015م"، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.