الأمن العام يضبط 379 قطعة سلاح و258 تاجر مخدرات خلال 24 ساعة

استكمل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء كمال الدالى، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، حملاته الأمنية الموسعة التى تستهدف البؤر الإجرامية، لملاحقة الخارجين عن القانون، من تُجّار المخدرات والأسلحة، والهاربين من تنفيذ الأحكام، وضبط التشكيلات العصابية والعناصر الخطرة ممن يروعون المواطنين.

وأسفرت الحملات التى تمت بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى بجميع محافظات الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 142 قطعة سلاح نارى عبارة عن 36 بنادق آلية ومدفع آر. بى. جى و36 بندقية خرطوش و10 طبنجات و59 فردا محلى الصنع و658 طلقة نارية مختلفة الأعيرة وضبط 232 قطعة سلاح أبيض وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

كما تم ضبط 258 متهما فى قضية مخدرات وتم ضبط بحوزتهم كمية من مخدر البانجو وزنت 91,985 كيلو وكمية من مخدر الحشيش وزنت 170,600 كيلو وكمية من مخدر الهيروين وزنت 1,785 جرام وكمية من مخدر الأفيون وزنت 91 جراما و8196 قرصا مخدرا.

وتمكنت الحملات من ضبط 10 تشكيلات عصابية ضمت 32 متهما ارتكبوا 68 حادث سرقة متنوعة وضبط 38 متهما هاربا مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا، و13 مراقبين هاربين وضبط 5 متهمين من المشهور عنهم القيام بأعمال البلطجة وبحوزتهم 5 قطع سلاح أبيض وضبط 737 دراجة نارية مخالفة وضبط 8 سيارات مُبلغ بسرقتها.

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