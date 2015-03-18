انفراج أزمة أسطوانات البوتاجاز بالفرافرة بعد ضخ 3500 أنبوبة يوميا

قال صلاح السيد، مدير مديرية التموين بالوادى الجديد، إنه تم ضخ 3500 أسطوانة بوتاجاز لمركز وقرى الفرافرة لمواجهة نقص الكميات الموجودة بمستودع المركز وحدوث أزمة تكدس نتيجة تأخر وصول المقررات الخاصة بأسطوانات البوتاجاز، مما تسبب فى حدوث أزمة شديدة فى أسطوانات البوتاجاز وتزاحم المواطنين على منافذ صرف الأسطوانات.

وأضاف صلاح السيد مدير مديرية التموين بالمحافظة، فى تصريح له، أن المديرية لا تشهد أية أزمات فى نقص المواد البترولية وخاصة أسطوانات البوتاجاز باستثناء أزمة التكدس التى تحدث فى مركز الفرافرة، نظرا لبعد المسافة عن مركز الخارجة، وتأخر وصول المقررات بشكل عام إلى المحافظة، حيث تقوم المديرية بتخصيص كميات إضافية لأهالى الفرافرة.