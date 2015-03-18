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صحيفة اليمنية: الحوثيون يسيطرون على القوات الجوية

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صحيفة اليمنية: الحوثيون يسيطرون على القوات الجوية صحيفة اليمنية: الحوثيون يسيطرون على القوات الجوية
ذكرت صحيفة "الشارع" اليمنية المستقلة أن التعيينات الجديدة من قبل اللجنة الامنية العليا التى يسيطر عليه جماعة أنصار الله الحوثيين تأتى فى اطار سعيها للسيطرة على القطاعات الحيوية للدولة وعلى رأسها القوات الجوية رغم أنها لا تحظى بشرعية تؤهلها لاتخاذ مثل هذه القرارات التى هى من اختصاص القائد الاعلى للقوات المسلحة .

وأكدت الصحيفة أن التغييرات فى القوات الجوية لها علاقة بالتطورات السياسية التى تشهدها البلاد منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة واستقالة الرئيس والحكومة وانتقاله الى عدن .. وتوقعت أن يستخدم الحوثيون سلاح الجو فى أى مواجهات قادمة مع الرئيس عبد ربه منصور هادى .

ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكرى أن اللواء راشد الجند قائد القوات الجوية المقال معتكف فى منزله منذ 4 أشهر بعد أن منعته ميليشيات الحوثيين من دخول قاعدة الديلمى الجوية فى صنعاء بعد اتهامهم له بالفساد كما أن العميد عبد الملك الزهيرى رئيس أركان القوات الجوية منعه الحوثيون من دخول القاعدة يوم الخميس الماضى مما أدى بالطيارين الى التوقف عن تنفيذ مهامهم احتجاجا على هذا التصرف .

وأوضحت الصحيفة الى أن أن العميد الخضر سالم الذى عين قائدا للقوات الجوية لشئون الطيران كان يشغل منصب نائب قائد القوات الجوية كما أن العميد يحيى الرويشان الذى عين قائدا لقطاع الدفاع الجوى بالقوات الجوية كان يشغل نائبا لقائد القوات الجوية لشئون الدفاع الجوى .

وأشارت الصحيفة الى أن قرار اللجنة التى شكلها الحوثيون شمل أن تكون القوات الجوية والدفاع الجوى تحت الاشراف المباشر لرئيس أركان القوات المسلحة اللواء حسين خيران الذى يبدو أنه أستطاع كسب ثقة الحوثيين الذين اعترضوا على تعيين الرئيس هادى له فى هذا المنصب فى 7 ديسمبر الماضى.

يذكر أن اللجنة الامنية العليا التى عينتها جماعة أنصار اللح الحوثيين بموجب الاعلان الدستورى من جانبهم لادارة شئون الجيش والامن كان يراسها اللواء محمود الصبيحى وزير الدفاع فى المستقيلة بعد أن أجبروه على العمل معهم وبعد وصوله الى عدن تراس اللواء جلال الرويشان القائم بأعمال وزير الداخلية أعمال اللجنة بصفة مؤقتة .
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مصر 365

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