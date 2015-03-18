توقف نقل المياه لقرى مركزى الشيخ زويد ورفح.. والعطش يحاصر الأهالى

أوقفت شركة المياه بشمال سيناء تحركات الفناطيس التابعة لها الخاصة بنقل المياه للأهالى بمناطق قرى الشيخ زويد ورفح من الآبار، كما توقفت سيارت نقل المياه الخاصة المملوكة للأهالى عن التحركات بهذه المناطق.

جاء ذلك فى أعقاب تعرض سيارتى نقل مياه لاستيلاء مسلحين عليهما واستخدامهما فى عمليتين انتحاريتين بمواقع أمنية بالعريش بعد تعبئة الفناطيس الخاصة بها بالمتفجرات.

وقال الأهالى إنهم للأسبوع الرابع على التوالى تتوقف حركة نقل المياه إليهم بالقرى بشكل كامل موضحين أنهم يعتمدون بشكل أساسى فى الحصول على مياه الشرب من فناطيس نقل المياه التى تنقلها من الآبار، ويتم تخزينها فى هرابات أسمنتية للشرب منها.

وقال "عيد مسلم"، و"سليمان أبوعليان"، و"راشد العبد" من الأهالى إنهم تمكنوا خلال سقوط المطر من تخزين كميات محدودة فى الخزانات الأسمنتية "الهرابات"، لكنها نفدت والآن هم يواجهون خطر العطش نتيجة توقف حركة نقل المياه بالفناطيس لقراهم التى لاتصل إليها المياه عبر الشبكات المعطلة.

وأضاف "ع.ز.ر" سائق سيارة نقل مياه خاصة إنه يعمل فى نقل المياه منذ 20 عاما مضت إلا أنه توقف عن ذلك واضطر إلى عدم تحريك سيارتة التى تعتبر مصدر دخله الوحيد بسبب خشيته من استهدافها من قبل مسلحين وسرقتها أو تعرض سيارته لإطلاق نار عليها من قبل ارتكازات أمنية، نظرا لخطورة تحركات السيارت التى تحمل فناطيس، بعد أن قام مسلحون بتنفيذ عمليات انتحارية بسيارت مشابهة.

وأكد مصدر مسئول بشركة المياه بشمال سيناء، أن الشركة بالفعل أوقفت تحركات السيارت فى مناطق العمليات الأمنية نظرا لاستهداف أى سيارة متحركة فى الوقت الحالى فى هذه المناطق.

وأجمع الأهالى على ضرورة سرعة حل المشكلة وأن يتحرك المسئولون لإيجاد آلية مناسبة لحلها، حتى لا تصبح المنطقة على كارثة جديدة.