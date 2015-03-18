تكريم روح فاتن حمامة في مهرجان تطوان المغرب

يُكرّم "المهرجان الدولي لسينما المتوسط" الممثلة المصرية الراحلة فاتن حمامة، المقرر إقامته ما بين 28 من شهر آذار/ مارس الجاري و4 نيسان/أبريل المقبل في تطوان المغرب، تقديراً لعطائها الفني الذي سيظل في ذاكرة المشاهد العربي رغم رحيلها، نظراً للقيمة الأدبية والفنية والجمالية التي تميزت بها أعمال الراحلة، وبالأخص صورتها الرائعة التي حافظت عليها فاتن حمامة رغم شهرتها الواسعة، ومن هذا المنطلق جاء اختيار المهرجان لفاتن حمامة، على حد قول أحمد حسني مدير المهرجان.

وسيعرض المهرجان 12 فيلماً في المسابقة الرسمية للفيلم الطويل، و12 شريطاً في مسابقة الفيلم القصير، و15 فيلماً وثائقياً، و12 فيلماً في فقرة التكريمات، و6 أفلام في فقرة إستعادة، و7 أفلام في فقرة عروض أولى، التي ستقدم خلالها أفلام تعرض لأول مرة في المغرب، فضلاً عن فيلم الافتتاح وفيلم الاختتام.

وقال أحمد حسني مدير المهرجان، إن الفيلم الإسباني "الجزيرة الدنيا" للمخرج ألبيرتو رودريغيز، سيفتتح فعاليات هذه الدورة، والتي ستختتم يوم 4 أبريل/نيسان بعرض الفيلم الجزائري "الوهراني" لمخرجه إلياس سالم، مباشرة بعد حفل توزيع الجوائز.

و يعد "الوهراني" من أهم الأفلام الجزائرية، إذ شارك في الدورة الأخيرة من مهرجان "كان" السينمائي، وتوّج بجائزة لجنة التحكيم في "مهرجان السينما المتوسطية" في بروكسيل، كما توّج مخرجه إلياس سالم بجائزة أفضل مخرج عربي، خلال الدورة الأخيرة من مهرجان أبو ظبي السينمائي، وبجائزة أحسن ممثل في مهرجان الفيلم الفرانكفوني لأنغوليم بفرنسا.

يذكر أن مهرجان تطوان الدولي للسينما يعد من أقدم المهرجانات السينمائية في المغرب.

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