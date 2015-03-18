محمد مفتاح يعود إلى خشبة المسرح

في أول تعاون فنّي مسرحي يجمع بينهما، كشف الممثل محمد مفتاح لـ"سيدتي.نت" في حديث هاتفي أنه سعيد بعودته إلى خشبة المسرح التي ستقترن بظهوره إلى جانب الممثل والكوميدي المعروف محمد الجم في مسرحيته الجديدة "من المسؤول؟" مؤكداً أنه لم يتردد في قبول إقتراح الفنان الجم بانضمامه إلى فرقة المسرح الوطني التي تتحضر لتقديم هذه المسرحية.

وأضاف مفتاح بأنه مدين للجم، الذي كانت أبواب بيته دائماً مفتوحة في وجهه كلما قدم من مراكش إلى الرباط ، حيث لا يتردد في اصطحابه معه إلى منزله والترحيب به، في وقت كان البعض الآخر يديرون له ظهرهم وينصرفون دون حتى كلمة وداع، معبراً عن سعادته الكبيرة في الوقوف إلى جانبه على نفس المسرح.

وعن الدور الذي يلعبه في المسرحية، قال مفتاح إنه سيتقمص شخصية "المسؤول" المحورية في هذا العمل الذي يشغّل نفوذه ويتصرف بأنانية في عمله، ويسعى للنفوذ والربح، بدون استحضار ضميره المهني.

يشار إلى أن طاقم المسرحية انتهى من التدرّب على أداء أدواره في المسرحية في معهد مولاي رشيد في مدينة سلا على مقربة من العاصمة الرباط.

المسرحية من إخراج عبد اللطيف الدشراوي، وأداء نزهة الركراكي، وعزيز موهوب، وسعاد خيي، ومليكة العمري.

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