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وائل جسّار ينشر فيديو جديد لابنته وهي تغني

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وائل جسّار ينشر فيديو جديد لابنته وهي تغني وائل جسّار ينشر فيديو جديد لابنته وهي تغني

الأربعاء 18-03-2015 05:25

نشر الفنان اللبناني وائل جسار على حسابه الرسمي في موقع "فيس بوك"، لابنته ماري لين وهي تغني باللغة اللاتينية.

وفور نشره، حصد الفيديو العديد من التعليقات، فأثنى الكثيرون على أداء ماري لين وصوتها ووصفوها بالموهوبة، والبعض عبّر عن إعجابه بها لمجرد إنها إبنة وائل بصرف النظر عن مدى إعجابه بصوتها.

يشار إلى أن وائل سبق ونشر فيديو لابنته وهي تغني، وسأل وقتها الجمهور عن رأيهم بصوتها.

يذكر أن وائل كان قد صرّح خلال استضافته في برنامج "المتهم" مع رجا ناصر الدين ورودلف هلال، أنه يرفض أن تخوض ابنته عالم الفن عندما تكبر، باعتبار أنه متعب وأسود، على حد وصف وائل.

شاهدوا ماري لين وائل جسّار وهي تغني

 

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