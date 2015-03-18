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ضبط 120 طن مواد غذائية فاسدة داخل مصنع غير مرخص بأكتوبر

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ضبط 120 طن مواد غذائية فاسدة داخل مصنع غير مرخص بأكتوبر ضبط 120 طن مواد غذائية فاسدة داخل مصنع غير مرخص بأكتوبر
تمكنت إدارة شرطة والتجارة الداخلية بالجيزة من ضبط مدير مصنع لإنتاج المواد الغذائية، لاتهامه بإدارة مصنع بدون ترخيص واستخدام خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

تعود تفاصيل الواقعة حينما وردت معلومات كشفتها التحريات عن قيام المدعو "م.ر" بإدارة مصنع "ج.ف" للمواد الغذائية بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة السادس من أكتوبر دون ترخيص، وإنتاج مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وطرحها للبيع بالأسواق بقصد التربح.

وقد توجهت قوة أمنية من مديرية أمن الجيزة للمكان المذكور وتمكنت من القبض على مديره، وتم تحريز عدد 120 طنا من مختلف المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.

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مصر 365

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