حبس طالب ووالده طعنا مدرسًا بـ"مطواة" فى ظهره بأطفيح

أمرت نيابة الصف برئاسة المستشار محمد أبو زينة رئيس النيابة بحبس الطالب "ع.ا.ع" ووالده 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالتعدى بالضرب على "خ.ك" مدرس بمدرسة القبابات وطعنه أربع طعنات بمطواة فى الظهر بمدينة أطفيح بمركز الصف بجنوب الجيزة، كما أمرت النيابة بعرض المدرس على الطب الشرعى وطلبت تقريرا وافيا عن حالته.

تفاصيل الواقعة بدأت حينما توجه الطالب "ع.ا.ع" إلى مدرسته بجنوب الجيزة، لتحصيل دروسه وسار اليوم طبيعياً، وقرب نهايته حدثت مشادة بين الطالب والمدرس ما دفع المدرس لصفع الطالب على وجهه معنفاً له.

عاد الطالب إلى منزله وأخبر والده بما دار معه فى المدرسة، فاشطاط الوالد غضباً وتوجه بصحبه نجله إلى المدرسة، وحدثت مشادة بين والد الطالب والمدرس وتطورت المشاجرة إلى أن أخرج ولى أمر الطالب "مطواة" وطعن بها المدرس فى ظهره.

تم نقل المدرس إلى المستشفى العام بالصف، وألقت قوة أمنية بقيادة اللواء محمد أبو الفتوح رئيس قطاع جنوب الجيزة والعميد عاطف الإسلامبولى مفتش المباحث القبض على المتهمين، وتحرر لهما المحضر اللازم وأحالهما اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة.

وقد كشف مصدر قضائى بنيابة الصف، أن حالة المدرس الصحية استقرت بعد تلقيه العلاج داخل المستشفى، وأن النيابة العامة أرسلت له أمر استدعاء لسماع أقواله فى الواقعة، وأنه سيتم عرضه اليوم على الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليه.