تجديد حبس شبكة أوكرانية للدعارة ببولاق عقب استئناف النيابة 15 يوما

قرر قاضى المعارضات إخلاء سبيل 3 سيدات متهمات بإدارة شبكة دعارة بأحد الفنادق ببولاق وكفالة 2000 جنيه لكل منهم أمس الثلاثاء، إلا أن النيابة برئاسة المستشار أحمد فاروق، استأنفت على القرار، وتم تجديد حبسهن 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت قد وردت معلومات لمباحث الآداب بأن هناك 3 سيدات أوكرانيات يقمن بإدارة شبكة دعارة كاملة الأركان داخل أحد الفنادق بمنطقة بولاق، وعقب إجراء التحريات اللازمة، التى أوضحت أن المتهمات الثلاثة يديرن شبكة لممارسة الدعارة بالفعل، وتبين أن لديهن موقع على شبكات التواصل الاجتماعى الفيس بوك، بالإضافة إلى أن ساعة العمل لكل واحدة منهن تصل إلى 1700 دولار.

وقد تمكنت قوات الشرطة من القبض عليهن، وتم تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق معهن، التى أمرت بحبسهن 4 أيام، مع مراعاة التجديد القانونى لهن.