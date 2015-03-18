النيابة تطلب التحريات حول تفجير مجهولين لبرج إرسال بشبكة محمول بأكتوبر

طلبت نيابة أول أكتوبر برئاسة المستشار عمرو مخلوف رئيس النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول زرع مجهولين عبوة ناسفة أسفل أحد أبراج تقوية الإرسال الخاصة بأحد أبراج المحمول بأكتوبر، كما طلبت النيابة تقرير المعمل الجنائى وتقرير خبراء المفرقعات حول الوقعة.

كانت النيابة قد استمعت لأقوال الخفير المسؤل عن تأمين الموقع، وقال فى التحقيقات إنه لم يكن متواجدا فى الموقع وقت الانفجار، وأنه ذهب لشراء بعض احتياجاته وعاد بعدما سمع صوت انفجار ضخم ليفاجأ أنه بشبكة الإرسال.

تعود تفاصيل الواقعة حينما فجر مجهولون أحد أبراج تقوية الإرسال بمنطقة كومباوند دريم لاند بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل فريق من المفرقعات والحماية المدنية إلى مقر الواقعة، وعملوا على تمشيط محيط الأحداث ولم يتم العثور على أى مواد متفجرة أخرى.