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النيابة تطلب تحريات الرقابة فى إهدار 40 مليون جنيه بمشروع القاهرة الجديدة

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النيابة تطلب تحريات الرقابة فى إهدار 40 مليون جنيه بمشروع القاهرة الجديدة النيابة تطلب تحريات الرقابة فى إهدار 40 مليون جنيه بمشروع القاهرة الجديدة
طلبت النيابة العامة، تحريات الرقابة الإدارية وضم المستندات، التى تثبت تورط موظفين سابقين وحاليين بوزارة الإسكان والمرافق، فى إهدار أربعين مليون جنيه فى مشروع خطوط المياه، الناقلة من المعادى إلى محطة تنقية المياه بالقاهرة الجديدة، وذلك على ذمة التحقيقات، التى تجريها النيابة فى البلاغ المقدم من المهندس حمادة شعبان، مدير عام بوزارة الإسكان والمرافق، ضد زينب نبيه رئيسة الجهاز التنفيذى لمشروعات المياه والصرف الصحى السابقة التابع لوزارة الإسكان والمرافق وأخرين.

وذكر البلاغ المقيد برقم 12682 لسنة 2014 عرائض النائب العام أن رئيسة الجهاز التنفيذى لمشروعات المياه والصرف الصحى السابقة وأخرين تسببوا فى مخالفات جسيمة تتمثل فى واقعة فساد فى مشروع خطوط المياه لمدينة القاهرة الجديدة، تسببت فى إهدار المال العام بمبلغ يقدر بأربعين مليون جنيه.

وحصر البلاغ عدة مخالفات منها: تركيب الخطوط منذ بدء العمل بالمشروع منذ 7 سنوات تقريباَ وهى عبارة عن مواسيرG.R.P بأقطار 2200 و2600 مم، وهى عبارة عن 3 خطوط بطول إجمالى يتجاوز 100 كيلو متر، ومن ثم تم اكتشاف عيوب ومخالفات جسيمة حاليا فى التصميم والتنفيذ فى مسار خطوط المياه المشار إليها، حيث إنها تمر بمنطقة سكنية (منطقة زهراء المعادى وغيرها)، وتم التركيب فى تلك المنطقة بطول 2 كم مواسير G.R.P بقطر 2600 والتى تمثل خطرا جسيما على المنطقة السكنية، مما تبين معه انفجارها فى أى لحظة وحدوث انهيار لهذه المنطقة، نظرا لقطر المواسير وعدم مطابقتها للمواصفات مما ينذر بكارثة، وذلك لأن قطر المواسير 2600 مم، وتعمل تحت ضغط جوى عال، مما يجعلها معرضة للانهيار فى أى لحظة عند التشغيل.

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