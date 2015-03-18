أخبار عاجلة

شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تغني لـ فيروز بإبداع " " نسم علينا الهوى " -
شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " طريقي " -
كأس البرتغال: "صقر" بنفيكا .. أغرب طقوس الفريق -
كأس البرتغال: شتوريل فى اختبار صعب أمام بنفيكا فى نصف كأس البرتغال -
"التعليم": مقترح بصمة طلاب الثانوية على ورقة الإجابة مازال قيد الدراسة -
بث مباشر.. «ريال مدريد ►◄ ليجانيس» في «الليجا» -
موراتا يقود هجوم الريال أمام ليجانيس -
بث مباشر.. «يوفنتوس Vs نابولي» في كأس إيطاليا -
بث مباشر.. «تشيلسي►◄مانشستر سيتي» في «البريمير ليج» -
بث مباشر.. مباراة «أرسنال►◄وست هام يونايتد» في البريميرليج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

23 مارس.. نظر استئناف 4 متهمين على حبسهم 15 يومًا فى أحداث المطرية

Google+ Print
23 مارس.. نظر استئناف 4 متهمين على حبسهم 15 يومًا فى أحداث المطرية 23 مارس.. نظر استئناف 4 متهمين على حبسهم 15 يومًا فى أحداث المطرية
حددت نيابة شرق القاهرة، بإشراف المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، جلسة 23 مارس لنظر الاستئناف المقدم من 4 على قرار حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات من إجمالى 9 متهمين، على خلفية اتهامهم بقتل شخص أثناء الاشتباكات التى وقعت بين الأجهزة الأمنية وجماعة الإخوان بمنطقة المطرية فى أحداث 28 نوفمبر الماضى، وذلك أمام محكمة جنح مستأنف المطرية بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية.

أسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم القتل العمد والانضمام لجماعة إرهابية، والتظاهر بدون ترخيص، وتعطيل الطرق العامة، واتلاف المنشآت العامة والخاصة، فيما أنكر المتهمون جميع التهم المنسوبة لهم.

وتبين من تقرير الطب الشرعى بعد فحص جثة المتوفى، أنه مصاب بطلق نارى أسفل القلب، بما تسبب فى تهتك الأنسجة والأربطة التى تغذى القلب، فأدى إلى نزيف حاد، فلقى حتفه فور وصوله إلى مستشفى المطرية العام.

وكانت قد وقعت اشتباكات بمنطقة المطرية يوم الجمعة الموافق 28 نوفمبر، وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين، حيث توفى مواطن يدعى أحمد أمين عبد العزيز "39 سنة"، عامل مصاب بطلق خرطوش بالصدر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365