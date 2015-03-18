الرئيس الصينى يدعو للمزيد من الثقة بين الصين والولايات المتحدة

دعا الرئيس الصينى شى جين بينغ الى زيادة الثقة الاستراتيجية والتعاون المتبادل بين الصين والولايات المتحدة الامريكية وذلك خلال لقاءه أمس فى قاعة الشعب الكبرى ببكين مع وزير الخارجية الامريكى السابق هنرى كيسنجر الذى وصفه بانه المسؤول عن سياسة كسر الجليد بين البلدين فى سبعينيات القرن الماضى وبالمساهم الكبير فى دفع العلاقات الثنائية على مدى العقود الماضية.

وعن محادثاته مع الرئيس الامريكى باراك اوباما فى بكين فى شهر نوفمبر الماضى وعلى الهاتف الشهر الماضى قال شى انهما ساعدا فى رسم المسار المستقبلى للعلاقات الثنائية مشيدا بالتقدم الملحوظ الذى شهدته تلك العلاقات مؤخرا.

وسلط الرئيس الصينى الضؤ على جهود صياغة شكل جديد للعلاقات بين البلدين والمساعى الثنائية المبذولة لتعزيز السلام والاستقرار والتقدم فى منطقة آسيا-الباسيفيك وفى العالم كله.

وأشار شى الى ان الصين تهتم كثيرا بتنمية العلاقات مع الولايات المتحدة مؤكدا انه يتطلع لزيارة الدولة التى سيقوم بها الى هناك فى وقت لاحق من العام الحالى.

> وأضاف ان الصين تلتزم بمسار التنمية السلمية موضحا ان المناخ السلمى هو الافضل للحصول على الازدهار والتقدم ولهذا فان الصين تعمل على ان تكون قوة بناءة وايجابية فى جميع الشؤون التى تتعلق بالعلاقات الدولية.

وقال انه ولكى تتقدم العلاقات الصينية الامريكية بشكل اكبر فيجب على الجانبين ان يتعلما من التاريخ ويدفعا قدما بالتفاهم المشترك لبناء الثقة الاستراتيجية المتبادلة كما يجب عليهما ان يحترما بعضهما البعض ويسعيا لوضع الارضية المشتركة للعلاقات مع تنحية الخلافات جانبا للتعامل بطريقة سليمة مع النزاعات و القضايا الحساسة.

وخلال اللقاء تحدث شى مع ضيفه الامريكى حول الدورة التشريعية الصينية السنوية التى عقدت خلال الاسبوعين الماضيين.

> ومن جانبه أشاد كيسنجر بالاصلاحات “الواسعة والتاريخية” فى الصين ..وقال ان قرار الصين والولايات المتحدة ببناء شكل جديد للعلاقات بينهما هو قرار بعيد النظر، متمنيا للرئيس الصينى زيارة ناجحة للولايات المتحدة.

أ.ش.أ