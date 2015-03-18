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محافظ المنيا يفتتح مشروعات بتكلفة 932 مليون جنيه فى العيد القومى للمحافظة

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محافظ المنيا يفتتح مشروعات بتكلفة 932 مليون جنيه فى العيد القومى للمحافظة محافظ المنيا يفتتح مشروعات بتكلفة 932 مليون جنيه فى العيد القومى للمحافظة
تحتفل محافظة المنيا اليوم الأربعاء 18 مارس بعيدها القومى، وسيقوم اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا بوضع أكليل من الزهور على النصب التذكارى، بحضور القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

كما يقوم المحافظ بافتتاح عدد من المشاريع، بجميع القطاعات فى المراكز والمدن التسع والمنطقة الصناعية والمنيا الجديدة، وتقدر تكلفة المشاريع بإجمالى قدره 932 مليون و908 آلاف و443 جنيهًا.

وأوضح اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا أن المشروعات تشمل عدد 21 مدرسة و19 مركز شباب و18 مسجدا و10 معاهد أزهرية و4 محطات مياه، وإحلال وتجديد مركز لخدمة العملاء ودار للمسنين، و4 مراكز خدمة و4 مستشفيات و2 نقطة شرطة وكوبرى بنى مزار الذى تصل تكلفته لأكثر من 335 مليون جنيه ومطحنين و3 وحدات محلية و4 مشروعات زراعية و8 شركات ومصانع بالمنطقة الصناعية بإجمالى تكلفة تبلغ 314 مليون جنيه، وكذلك رصف 6 طرق وعدد 9 مشروعات تتنوع بين (تموين ـ مكتب بريد ـ قصر ثقافة ـ ترميم متحف ـ مجزر ـ ترميم وحدات محلية ـ طرق ـ صوامع غلال ـ مجزر للدواجن).

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