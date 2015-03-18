انفجار قنبلة وإبطال مفعول 4 آخرين في محطة تقوية إرسال التليفزيون بطريق “الفيوم- بني سويف”

وقع انفجار لعبوة ناسفة بدائية الصنع، قبل دقائق، في قاعدة برج محطة تقوية الإرسال الخاصة بالتليفزيون، على طريق الفيوم-بني سويف، بمركز الفيوم، بينما تمكن خبراء المفرقعات من إبطال مفعول 4 عبوات ناسفة أخرى بنفس المكان.

تلقى اللواء يونس الجاحر، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد هشام صادق، مدير الحماية المدنية بالفيوم، بتلقي الإدارة بلاغ بإنفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع، في قاعدة برج محطة تقوية الإرسال التليفزيوني الخاص بالقنوات الأولى والثانية والصعيد، حيث يبلغ ارتفاعه 137 مترا، بطريق الفيوم-بني سويف بعزبة الهيش، بعد نقطة للشرطة العسكرية “مغلقة”.

وتوجه خبراء المفرقعات وقوات الحماية المدنية إلى المحطة، ومشطوا المكان، حيث تبين وجود 4 عبوات ناسفة أخرى لم تنفجر، وتمكنت القوات من إبطال مفعولها، بعد أن فرضت كردونا أمنيا حول المنطقة، حيث تسبب إنفجار العبوة الأولى في تحطيم زجاج بالمحطة، وبعض التلفيات البسيطة.

تحرر محضر بالواقعة، وجاري إخطار النيابة لتتولى التحقيق.