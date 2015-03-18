انفجار عبوة ناسفة وإبطال مفعول 4 آخرين ببرج الإرسال التلفزيونى بالفيوم

شهدت محافظة الفيوم، منذ قليل، انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع، وإبطال مفعول 4 عبوات أخرى وضعها مجهولون فى قاعدة برج تقوية الإرسال التليفزيونى، بعزبة الهيش بعد نقطة للشرطة العسكرية بطريق الفيوم- بنى سويف، دون وقوع إصابات.

كان اللواء يونس الجاحر مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من العميد هشام صادق، مدير الحماية المدنية بالمحافظة، بورود بلاغ بانفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع، أحدثت دوى صوت عال، فى قاعدة برج محطة تقوية الإرسال التليفزيونى الخاص بالقنوات الأولى والثانية والصعيد، بقرية الهيش بمركز الفيوم، بطريق الفيوم- بنى سويف، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى المكان، وتبين أن مجهولين استخدموا سلما وصعدوا إلى المحطة، وربطوا العبوة الناسفة به.

ومشطت القوات المكان، حيث عثرت على 4 عبوات أخرى كانت موصلة بأسلاك وبطاريات موتوسكل، تمكنت الحماية المدنية من إبطال مفعولها، وأدى الانفجار إلى تهشم زجاج بالمحطة وبعض التلفيات المحدودة ولم يسفر عنه إصابات.

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