"حزب نتنياهو" يحصل على 29 مقعدا بالكنيست مقابل 24 للمعسكر الصهيونى

ذكر موقع "واللا" الإسرائيلى، أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، حقق فوزا ساحقا فى الانتخابات التى أجريت أمس الثلاثاء، حيث تمكن من الحصول على 29 مقعدا فى الكنيست القادم.

وأضاف الموقع أنه بعد فرز 99% من أصوات الناخبين فى أنحاء إسرائيل حصل حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو على 29 مقعدا مقابل 24 مقعدا فقط للمعسكر الصهيونى، وهو فارق لم يتوقعه أكثر المتفائلين بحزب الليكود.

وأوضح الموقع أن القائمة العربية المشتركة حصلت على 14 مقعدا، وهى الحصان الأسود فى الانتخابات بفضل الأعداد الكبيرة التى شاركت فى الانتخابات.

وجاء فى المرتبة الرابعة حزب "يش عتيد" بـ11 مقعدا يليه حزب "كولانو" الذى يخوض الانتخابات للمرة الأولى فى تاريخه حيث حصل على 10 مقاعد.

- بعد فرز 70% من الأصوات.. "حزب نتنياهو" 24% و"الاتحاد الصهيونى" 19%

- "نتنياهو" يستبق إعلان النتيجة ويعلن فوز حزبه فى انتخابات الكنيست

- هاآرتس: "منافس نتنياهو" يستبق النتائج ويبدأ فى مفاوضات تشكيل الحكومة