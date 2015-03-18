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التدخين بعد توسيع الشرايين التاجية يعرض مرضى القلب للوفاة المبكرة

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التدخين بعد توسيع الشرايين التاجية يعرض مرضى القلب للوفاة المبكرة التدخين بعد توسيع الشرايين التاجية يعرض مرضى القلب للوفاة المبكرة
التدخين يزيد من خطورة التعرض لمشاكل القلب والدماغ وحتى الوفاة المبكرة فى المرضى، الذين خضعوا لعمليات توسيع الشرايين التاجية، هذا ما كشفته دراسة بريطانية جديدة.

التدخين يرفع خطر الأمراض القلبية
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وفقا لموقع هيلث داى الطبى فإن الباحثين فى جامعة شفيلد البريطانية كشفوا أن الاستمرار فى التدخين بعد إجراءات توسيع الشرايين التاجية فى مرضى القلب يرفع كثيرا من خطر التعرض للنوبات القلبية والسكتة الدماغية والوفاة المبكرة مقارنة بغير المدخنين والأفراد الذين أقلعوا عن التدخين.

80% من المرضى المدخنين معرضين للمضاعفات


>شملت الدراسة ما يقرب من 1800 من الأفراد، الذين يعانون من مرض الشريان التاجى الحاد، والذين يعانون من ضيق واحد أو اثنين من الشرايين القلبية لديهم، وتم إجراء توسيع الشرايين التاجية لهم باستخدام القسطرة العلاجية أو تعديل الشرايين. ووجد الباحثون خلال الدراسة أن المدخنين لديهم زيادة تصل إلى الضعف فى احتمالات الإصابة بالنوبات القلبية على مدى 5 سنوات من إجراء التوسيع مقارنة بغير المدخنين، وتصل هذه النسبة إلى 80%.

التدخين يرفع احتمالات فشل إجراءات توسيع الشرايين التاجية
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المثير فى الدراسة أن المدخنين أيضا يتعرضون لزيادة خطر فشل العملية والحاجة إلى تكرار التوسيع مرة أخرى، كما أكد قائد الدراسة بروفيسور جاويد إقبال، والذى ينبه على ضرورة إقلاع مرضى القلب عن التدخين حتى بعد إجراءات توسيع الشرايين، حتى وإن غابت الأعراض، ويؤكد على ضرورة الاهتمام بالمتابعة الدورية فى مرضى القلب المدخنين.
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