دراسة طبية تفسر سبب تحرك "سوبر ماريو" من اليسار إلى اليمين

تمت الدراسة بتحليل آلاف الصور والتصميمات على جوجل

كشفت دراسة بريطانية جديدة أن الدماغ تفضل رؤية العناصر التى تتحرك من اليسار إلى اليمين، وهذا هو سر نجاح ألعاب الفيديو التى تتحرك شخصياتها من اليسار إلى اليمين مثل لعبة سوبر ماريو التى نجحت نجاحا مبهرا فى تسعينات القرن الماضى.

وفقا لموقع ميديكال نيوز توداى، فإن الدراسة التى قادها بروفيسور بيتر ووكر من جامعة لانكستر البريطانية، تكشف أن الدماغ تفضل رؤية الصور من اليسار إلى اليمين، وذلك بعد تحليل آلاف من الصور المتحركة والثابتة المنشورة فى موقع البحث الشهير "جوجل"، وذلك لتحليل إدراك الدماغ للصور.

الدماغ تميل لتصوير الحركة من اليسار إلى اليمين

>وتكشف الدراسة التحليلية أن المصورين والمصممين خلال صورهم الثابتة يجعلون الصور من اليسار إلى اليمين، وكلما زاد ميل الشخصية إلى الأمام كلما دل ذلك بالنسبة للدماغ على سرعة الحركة، وتشير الدراسة إلى أن هذا الميل الدماغى إلى الحركة من اليمين إلى اليسار تنطبق أيضا على متحدثى لغات مثل العبرية والتى تكتب من اليمين إلى اليسار.

وبهذا تشير الدراسة إلى أن الدماغ تميل إلى رؤية الأشياء التى تتحرك من اليسار إلى اليمين، لكن هناك انتقادات على الدراسة أنها لم تستخدم خلال تحليلها عددا كبيرا من الصور التى حررها أفراد لغاتهم الأصلية من اليمين إلى اليسار، كاللغة العربية.

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