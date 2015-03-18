دراسة: الرجال أكثر عرضة لفقدان الذاكرة من النساء

كتب بيتر إبراهيم

كشفت دراسة جديدة أن الكثيرين سيعانون من فقدان الذاكرة مع تقدمهم فى السن، ولكن الرجال أكثر عرضة لفقدان الذاكرة من النساء.

>• مهارات الذاكرة وحجم المخ

>ووفقا للدراسة المنشورة مؤخرا عبر الموقع الأمريكى الطبى “Newsmax Health”، فإن مهارات الذاكرة وحجم المخ قد ينخفضان عادة مع التقدم فى السن.

>• هفوات الذاكرة قد تكون علامة على الإصابة بالزهايمر

>وتوصل الباحثون خلال الدراسة إلى أن هفوات الذاكرة التى تبدأ عند كبار السن، قد تكون علامة على مرض الزهايمر فى وقت مبكر، وهى على الأرجح مرتبطة بتراكم الكتل غير الطبيعية من البروتين الذى يسمى "بيتا اميلويد" فى الدماغ.

>وقال الدكتور كليفورد جاك، الباحث فى مركز مايو كلينيك فى روتشستر بولاية مينيسوتا، الأمريكية، والذى قاد الدراسة، إن تراجع الذاكرة لدى المتقدمين فى السن عادة يكون مؤشراً وراء مرض الزهايمر، لافتاً أن الرجال أكثر عرضة من النساء للإصابة بالزهايمر.

>• الرجال يحتفظون بالذكريات السيئة

>ويرجع ذلك إلى أن الرجال يحتفظون بذكريات أسوأ من النساء.

>وقد أظهرت الأبحاث أن النشاط البدنى قد يُبطئ فقدان حجم المخ الذى يأتى مع الشيخوخة.

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