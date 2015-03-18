دراسة بريطانية: دعم الأمهات النفسى يخفف آلام مرضى المفاصل

الأمهات العامل الأكبر فى علاج آلام المفاصل

كشفت دراسة بريطانية جديدة أن الدعم النفسى من الأمهات هو العامل الأهم الذى يساعد الشباب المصابين بالتهابات المفاصل، فى اتخاذ قرارات العلاج، خلال أوقات الشدة وتزايد الألم وخلال تغيير العقاقير.

وفقا لموقع ميديكال نيوز توداى فإن الدراسة الجديدة، التى قادها باحثون من قسم أمراض الروماتيزم فى جامعة نيوكاسل كشفوا خلالها أن دور الأم يتزايد فى حياة مرضى التهابات المفاصل، وهن العامل الأكبر فى التخفيف عنهم، وفى اتخاذ قرارات اختيار العلاج، على الرغم من أنه خلال الدراسة ادعى الشباب أنه اتخذ القرار بمفرده، وأن أزواجهم وأصدقاءهم لعبوا أدوارا أقل فى الدعم النفسى.

علاج التهابات المفاصل يحتاج وقتا طويلا

>يقول الخبراء إن "إن الأدوية المستخدمة لعلاج التهاب المفاصل على الرغم من فائدتها على المدى القصير، إلا أن لها العديد من المضاعفات والمشاكل الصحية على المدى البعيد، وهذا أحد مصادر القلق للمرضى خاصة صغار السن، لذا يحتارون كثيرا فى محاولات اتخاذ القرار العلاجى".>وأظهرت الدراسة التى شملت مجموعة من الشباب تتراوح أعمارهم بين 16 و25 سنة، أثر الأمهات فى اتخاذ القرار فى ثلاثة أرباع الحالات، وأن الأمهات أكثر اهتماما بالأبناء، وأنهن من يأخذونهم للمشفى لطلب العلاج، كما أنهن ساعدن أبناءهن ووفرن لهم الراحة والطمأنينة والتشجيع.

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