"تعليم كفر الشيخ": منع الدعاية الانتخابية للمرشحين بالمؤسسات التعليمية

حذر منشور صادر من مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ إلى الإدارات التعليمية لتوزيعه على المدارس، من التحدث فى الأمور السياسية فى أوقات العمل، وعدم السماح لمرشحى البرلمان أو من ينوب عنهم بالمرور داخل المؤسسات التعليمية، ومنع كتابة أى عبارات أو وضع إعلانات أو لافتات انتخابية على أسوار المدارس أو الإدارات التعليمية، ومنع تعليق أى صور أو منشورات للمرشحين داخل المنشآت التعليمية، وحذر من إقامة ندوات أو لقاءات خاصة بالأحزاب داخل المنشآت التعليمية.

وحذر المنشور أيضا من الاشتراك فى البرامج والأنشطة التى تحمل فى طياتها أى نوع من الدعاية الحزبية، ونقلها داخل المؤسسات التعليمية.

وطالب المنشور المسئولين بالإدارات التعليمية وبمديرية التربية والتعليم بعدم السماح لأى تعد على الأسوار، واستخدامها فى الإعلانات للمرشحين فى الانتخابات القادمة.

وكانت نقابة المعلمين المستقلة بكفر الشيخ قد اعترضت على بند تصنيف المعلمين سياسيًا، فى بيان لها أصدرته أمس، ولكن المهندس حسن دخيل، وكيل وزارة التربية والتعليم، قال إن هذا البند ملغى وأن البنود الخاصة بالمنشور الذى تم إرساله للإدارات خاص بعدم الدعاية الانتخابية للمرشحين أو الأحزاب السياسية داخل المؤسسات التعليمية، دون تصنيف المعلمين سياسيًا.