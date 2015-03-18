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بالفيديو.. والدة الجندي: «دم ابني في رقبة السيسي»

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بالفيديو.. والدة الجندي: «دم ابني في رقبة السيسي» بالفيديو.. والدة الجندي: «دم ابني في رقبة السيسي»

الشهيد محمد الجندي

طالبت سامية الشيخ، والدة الشهيد محمد الجندي، من الدولة أن تعترف بأخطائها، مشيرة إلى أن الدولة رفضت تقديم التهنئة لها بمناسبة عيد الأم، قائلة: “الدولة طعنتنى بخنجر”، لافتة إلى أنها ستظل تدافع عن ابنها الشهيد محمد الجندى، متابعة: “لن أكره الدولة وسأظل أحبها، لأنها تسكن قلبى، ولا أسكن أنا فيها “.

وأشارت والدة الشهيد الجندى، خلال لقائها على فضائية “دريم”، أمس الثلاثاء، إلى أن حب الوطن، ليس ثمنا لدم “الجندى”، لافتة إلى أنها تطالب بمقابلة الرئيس السيسى ووزير العدل والداخلية، لتخبرهم أنها تريد حق ابنها، منوهة إلى أنها، ستقف أمام الله، لتقول له: “إن دم محمد فى رقبة السيسى”، بحسب قولها.

وأوضحت أنها أصيبت بالدهشة، بسبب بيان النيابة، الذى أصدرته أمس الثلاثاء، بخصوص مقتل ابنها، قائلة: “طعنت بخنجر بسبب ذلك التقرير”، مؤكدة وجود جهات تحاول المتاجرة بدم ابنها.

يذكر أن النائب العام، أصدر بيانا صباح أمس الثلاثاء، بشأن وفاة محمد الجندي، عضو التيار الشعبي، مشيرا إلى أن الجندي توفي نتيجة دهسه بسيارة مجهولة.

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