اعتقال ثلاثة أمنيين بينهم مساعد مدير أمن ‏أنقرة‬ بتهمة «الكيان الموازي»

أصدرت محكمة تركية، في وقت مبكر صباح اليوم الأربعاء، قرارًا باعتقال 3 موقوفين أمنيين من بينهم محرم دورماز، مساعد مدير أمن العاصمة أنقرة السابق، المسئول عن شعبة الاستخبارات، وذلك على خلفية اتهامهم بـ “التنصت غير المشروع” في إطار تحقيقات “الكيان الموازي” بينما أطلقت سراح رابع شريطة وضعه تحت المراقبة القضائية.

وأجرت النيابة العامة التركية بأنقرة تحقيقا مع المتهمين الأربعة في وقت سابق أمس، يعد توقيفهم في إطار عملية أمنية بالعاصمة، وعقب ذلك قررت إحالتهم إلى محكمة الصلح الجزائية الرابعة مع المطالبة باعتقالهم، لتقرر المحكمة المذكورة اعتقال ثلاثة منهم وإطلاق سراح الرابع شريطة المراقبة القضائية.

والشخصان الآخران اللذان صدر بحقهما قرار باعتقال “مصطفى جليك، وحقان كيربي”، أما المتهم المطلق سراحه فهو عثمان غلبال، وثلاثتهم من عناصر الأمن، وبذلك وصل عدد المعتقلين خلال هذه العملية 9 أشخاص.

وبدأت الشرطة في 13 من الشهر الجاري عملية في 18 ولاية بأمر من النيابة العامة في سيواس على خلفية التحقيقات المذكورة، حيث أوقف 10 عناصر شرطة واستدعي 26 آخرين للاستماع لإفاداتهم، فيما سلم شرطي نفسه أمس، ويتواصل البحث عن آخر.

جدير بالذكر أن الحكومة التركية، تصف جماعة “فتح الله جولن”، المقيم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية بـ”الكيان الموازي”، وتتهم الجماعة بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، كما تتهم عناصر تابعة للجماعة باستغلال مناصبها، وقيامها بالتنصت غير المشروع على مسؤولين حكوميين ومواطنين.