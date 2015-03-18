ليلة_الابطال - يايا توريه: المهمة معقدة لكننا سنحاول عبور برشلونة

(إفي): قال الإيفواري يايا توريه لاعب وسط مانشستر سيتي اليوم أن مهمة الفريق غدا في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام برشلونة الإسباني على ملعب كامب نو ستكون "معقدة".

وأشار اللاعب إلى أن الفريق سيحاول العبور إلى ربع النهائي على الرغم من هزيمته ذهابا بهدفين لواحد.

وتوقع توريه، الذي غاب عن مباراة الذهاب، أن تكون المباراة "مفتوحة"، معربا عن ثقته في قدرة الفريق على البدء بالتسجيل وتجنب تلقي مرماه لأي هدف.

وقال اللاعب في مؤتمر صحفي اليوم "البرسا يمر بلحظة جيدة وبالأخص ميسي، لدي رغبة في الحفاظ على نظافة شباكنا والتسجيل أولا، ستكون مباراة مفتوحة ومعقدة، ولكن سنحاول القيام بالأمر".

وأضاف توريه الذي كان لاعبا سابقا في برشلونة "العودة إلى كامب نو دائما ما تكون مميزة لأن اللعب حيث صنعت اسمك يعد أمرا جيدا".

وتابع اللاعب "أنا سعيد للغاية بمشاركتي في هذه المباراة، يجب أن نعمل بصورة جيدة لأن لدينا فريق قادر على العبور لربع النهائي".

ورفض توريه إعطاء أهمية لما يثار بخصوص إقالة محتملة لمدرب الفريق، التشيلي مانويل بيليجريني حال عدم التأهل لربع النهائي.