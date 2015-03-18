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#ليلة_الابطال - بالفيديو .. أرسنال ' التقليدي ' يودع دوري الأبطال بفوز غير كاف على موناكو

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#ليلة_الابطال - بالفيديو .. أرسنال ' التقليدي ' يودع دوري الأبطال بفوز غير كاف على موناكو #ليلة_الابطال - بالفيديو .. أرسنال ' التقليدي ' يودع دوري الأبطال بفوز غير كاف على موناكو

كرر أرسنال سيناريو خروجه من دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 بعد احتياجه لهدف واحد فقط بعد أن تغلب على موناكو بهدفين نظيفين خارج ملعبه ليخرج بقاعدة الهدف خارج الأرض بعد خسارته ذهابا 3-1.

وفشل أرسنال في عبور دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا للموسم الخامس على التوالي.

وفصل هدف واحد فقط أرسنال عن الصعود للدور المقبل بعد أن تعادل الفريقان 3-3 بمجموع المباراتين.

وتقدم الفرنسي أوليفيه جيرو لأرسنال في الدقيقة 36 بعد أن انفرد من تمريرة ويلبيك ليسددها في سوابازيتش حارس موناكو لتعود إليه ويتابعها في الشباك.

وفي الشوط الثاني أضاف أرسنال الهدف الثاني في الدقيقة 76 عن طريق أرون رامسي بعد أن تابع تسديدة والكوت التي ارتطمت بالقائم.

وضغط أرسنال بهدف تسجيل الثالث وكاد أن يحرزه سانشيز لولا تألق سوبازيتش الذي أنقذها ببراعة.

شاهد هدفي المباراة

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فيديو اليوم السابع

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