ليلة_الابطال - 5 ملامح من وداع أرسنال لدوري أبطال أوروبا

ودع أرسنال دوري أبطال للمرة الخامسة على التوالي من دور الـ16 بطريقة درامية لم تتغير كثيرا عن السنوات القليلة الأخيرة.

أرسنال فاز بهدفين نظيفين خارج ملعبه بعد أن خسر بشكل مفاجئ 3-1 في مباراة الذهاب.

وهناك 5 ملامح ظهرت في خروج أرسنال من دوري أبطال أوروبا نستعرضها معا.

1 - الحاجة لهدف فقط

أرسنال كاد أن يصعد أكثر من مرة لو كان سجل هدفا واحدا، أمام ميلان كان سينجو لو سجل الرابع إذ انتهت 3-0 فقط.. أمام بايرن ميونيخ قبل عامين، أمام برشلونة في 2011 الأمر نفسه.

2 - الرقم بات قريبا

هذه هي المرة الخامسة على التوالي التي يودع فيها أرسنال البطولة من دور الـ16 كأول فريق إنجليزي يفشل في بلوغ دور الثمانية 5 مرات متتالية.. كما أنه بات قريبا من رقم الريال بالخروج 6 مرات متتالية.

3 - إيجابيات

أرسنال من أخر 15 مباراة له عموما فاز 12 مرة وخسر 3 مرات فقط، المدفعجية يمرون بحالة رائعة ربما هي الأفضل لهم هذا الموسم.. فهل يكملونها أمام نيوكاسل في الدوري؟

4 - خطأ فينجر

ربما كان على أرسين فينجر الاستفادة من الحالة الجيدة التي يمر بها لاعبه أرون رامسي والذي كان نجم مباراته أمام وست هام بالدوري يوم السبت، رامسي حل بديلا لكوكلين وقدم مردودا رائعا وسجل هدفا.

كما من أخطاء فينجر كان اللعب بكازورلا في وسط الملعب.. لم يستفد من خطورته وإسهاماته الهجومية بدفنه بجانب كوكلين.

5 - سانشيز وناقوس الخطر

ربما أداء أوزيل كان سيئا لكنه قدم الكثير لأرسنال خلال الفترة الماضية، علامات الاستفهام مازالت على أليكسيس سانشيز الذي ربما تأثر بالإرهاق الذي أصابه مع بداية الموسم.

ربما على فينجر أن يمنح ثيو والكوت وقتا أطول مع الاحتفاظ بسانشيز على دكة البدلاء أو يمنح كازورلا نفس الدور بدل اللعب في وسط الملعب مع دخول رامسي.