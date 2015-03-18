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#ليلة_الابطال - بالفيديو .. أتليتكو مدريد إلى ربع النهائي بشق الأنفس

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#ليلة_الابطال - بالفيديو .. أتليتكو مدريد إلى ربع النهائي بشق الأنفس #ليلة_الابطال - بالفيديو .. أتليتكو مدريد إلى ربع النهائي بشق الأنفس

تأهل أتليتكو مدريد لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تغلبه على منافسه باير ليفركوزن بركلات الترجيح 3/2، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بفوز أصحاب الأرض بهدف دون رد.

أتليتكو مدريد، وصيف دوري الأبطال الموسم الماضي استضاف ليفركوزن في ملعب فيسنتي كالديرون في إياب دور الـ16، بعد الهزيمة بهدف مقابل لا شيء أيضا، في مباراة الذهاب التي أقيمت الشهر الماضي في باي أرينا.

سجل ماريو سواريز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 27، بعدما سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء لترتطم بجسد مدافعي ليفركوزن وتغير اتجاهها.

المباراة لم تشهد العديد من الفرص الخطيرة، وإن كانت تميزت بالعنف المبالغ به من قبل اللاعبين، إذ أن الحكم اضطر لإشهار الإنذار في 10 مناسبات.

ومع اللجوء للوقت الإضافي وضح الإرهاق على لاعبي كلا الفريقين، ولم تكن هناك فرصة خطيرة على مرمى الفريقين.

وفي ركلات الترجيح نجح أتليتكو مدريد في الفوز بعدما سجل ثلاث ركلات بنجاح، فيما لم يسجل ليفركوزن سوى مرتين فقط.

وتعد هذه هي المرة الثانية على التوالي للأتليتي التي ينجح فيها في بلوغ الدور ربع النهائي، بعدما وصل إليه الموسم الماضي، حينما نجح في شق طريقه نحو النهائي.

شاهد هدف اللقاء وأخر ركلتين والاحتفالات من هنا

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فيديو اليوم السابع

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