ليلة_الابطال - رغم الحاجة لهدف .. هل ينجح دورتموند في ' أكبر تحدي ' ضد يوفنتوس؟

هدف واحد فقط يسكن شباك بوفون هو كل ما يحتاجه بروسيا دورتموند من أجل الوصول لربع نهائي دوري أبطال أوروبا للعام الثالث على التوالي، ولكن هل ينجح لاعبو المدرب يورجن كلوب في عبور الدفاعات الإيطالية، رغم فشلهم في تسجيل أي هدف في آخر مباراتين بالدوري الألماني؟

دورتموند يستضيف مساء يوم الأربعاء منافسه يوفنتوس في إياب دور الـ16 بعد الهزيمة ذهابا في مدينة تورينو بهدفين مقابل هدف.

صعوبة المباراة تكمن في أنه بالرغم من أن دورتموند يمر بمرحلة عقم هجومي، لكنه يعرف جيدا كيف يحقق الفوز على ملعبه، إذ أنه في دور المجموعات انتصر في مباراتين وتعادل في واحدة فقط وكانت بعدما ضمن التأهل لدور الـ16.

الفريق الألماني بعد مواجهة يوفنتوس في لقاء الذهاب خاض ثلاث مباريات بالدوري، فاز في الأولى بثلاثية دون رد، لكن في المباراتين التاليتين فشل في هز شباك خصومه، وهي مٍسألة بالطبع تقلق كلوب.

وتحدث كلوب عن تلك الأزمة في المؤتمر الصحفي قائلا:"أكبر تحدي نواجهه في كرة القدم هو تسجيل هدفا أمام فريق إيطالي، فالتعادل السلبي يكفيهم".

وواصل"علينا تقديم مباراة استثنائية، فنحن نحتاج للفوز بهدف دون رد فقط، وليس بتسعة أهداف".

على الناحية الأخرى، يمر يوفنتوس بفترة جيدة، إذ أنه يتصدر الدوري الإيطالي بفارق 14 نقطة عن ملاحقه روما، خاض ثلاث مباريات منذ لقاء دورتموند، فاز في اثنين، وتعادل في واحدة فقط.

ولذا فإن المدرب ماسيمليانو أليجري سوف يوجه كل تركيزه على لقاء دورتموند من أجل الوصول لربع النهائي للمرة الأولى منذ عام 2006، وهو الأمر الذي لم يحققه سلفه أنطونيو كونتي المدرب الحالي لمنتخب إيطاليا، والذي أعاد يوفنتوس للفوز بالبطولات مرة أخرى بعد فترة غياب عنها، سوى مرة واحدة فقط.

هدف دورتموند الوحيد في لقاء الذهاب جاء إثر خطأ فادح من جيورجيو كيلليني في السيطرة على الكرة، ليخطفها منه ماركو رويس ويسجل في مرمى بوفون، وأليجري طالب لاعبيه بعدم تكرار تلك الحادثة.

وتحدث في المؤتمر الصحفي"علينا الحفاظ على تركيزنا، تنتظرنا مباراة صعبة بالطبع، لكننا نملك الأفضلية بعد الفوز في ذهابا".

وأتم"لا أتوقع أن تنتهي المباراة بالتعادل السلبي، لذا فعلينا تسجيل هدفا على الأقل في اللقاء".