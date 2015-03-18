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الحكومة الليبية تحذر من إبرام عقود لطباعة الكتب المدرسية مع حكومة الحاسى

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الحكومة الليبية تحذر من إبرام عقود لطباعة الكتب المدرسية مع حكومة الحاسى الحكومة الليبية تحذر من إبرام عقود لطباعة الكتب المدرسية مع حكومة الحاسى
حذرت الليبية المؤقتة، الثلاثاء، الشركات الوطنية والأجنبية، من إبرام عقود طباعة الكتب المدرسية مع وزارة التربية والتعليم بما يُعرف بحكومة الانقاذ الوطنى بالعاصمة طرابلس.

وقالت الحكومة فى بيان لها أمس، "إن إعلان من تطلق عن نفسها وزارة التربية والتعليم بمدينة طرابلس، عن إجراء مناقصة عامة لمشروع طباعة الكتب المدرسية للعام 2015/2016، يعد مخالفًا لأحكام القوانين واللوائح ذات العلاقة".

وأكدت الحكومة " أن من صدر عنه الإعلان يعتبر منتحلًا للصفة القانونية ومرتكب لفعل مجرم يعاقب عليه القانون" حسب البيان ، مشددةً على أنه يجب على جميع الأفراد والشركات والتشاركيات الوطنية والأجنبية ذات العلاقة، عدم التعامل مع الإعلان المذكور أعلاه.

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مصر 365

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