بالفيديو.. الداخلية: الضابط قاتل شيماء الصباغ ابننا وهنعاقبه

قال اللواء هاني عبد اللطيف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، إن الوزارة ملتزمة تمامًا بقرارات النائب العام، وستلتزم بتطبيق روح القانون قبل نصوصه دون تجاوز على حق أحد، مؤكدًا أنه من الخطأ الفادح توجيه اتهام لأى طرف من الأطراف خلال فترة التحقيقات التي لازالت جارية.

وأكد «عبداللطيف»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «البيت بيتك»، المذاع على فضائية «ten»، تقديم الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن هناك تعاونا كاملا مع النيابة بشكل جاد، مضيفًا: «ابننا الظابط المتهم بمقتل شيماء الصباغ أخطأ وسيتم معاقبة المخطئين في الفترة القادمة».

وأشار إلى أن جهاز الشرطة يتعامل مع التظاهرات بحرص شديد وحكمة بالغة، موضحًا أن ضغوط العمل التي يشهدها رجال الأمن من الممكن أن تؤدي إلى وقوع أخطاء.

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