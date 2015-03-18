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"جى بى غبور أوتو"تفوز بعقد توريد150أوتوبيس لهيئة النقل العام بالإسكندرية

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"جى بى غبور أوتو"تفوز بعقد توريد150أوتوبيس لهيئة النقل العام بالإسكندرية "جى بى غبور أوتو"تفوز بعقد توريد150أوتوبيس لهيئة النقل العام بالإسكندرية
فازت الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل، إحدى شركات مجموعة جى بى غبور أوتو، بمناقصة لتوريد 150 أوتوبيس "ماركو بولو" على شاسيهات "فولفو"، والتى تمتاز بالجودة السويدية وأعلى معدلات الأمان والخدمة الشاقة، لصالح هيئة النقل العام بمحافظة الإسكندرية، حيث طرحت هيئة النقل العام هذه المناقصة لتطوير منظومة النقل وحل أزمة المرور، عن طريق تجديد وإحلال الأتوبيسات القديمة بأخرى جديدة ، جاء ذلك فى إطار الخطة الاستراتيجية لتوفير وسائل نقل عام توفر للمواطن اعلى مستوى من الرفاهية والأمان ولتشجيع الصناعة المحلية.

ويذكر أن شركة "جى بى غبور أوتو" قامت خلال الشهران الماضيان بتوريد 300 أوتوبيس ماركو بولو على شاسيهات افيكو، لصالح هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة.

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