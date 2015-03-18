الداخلية: لا تستر على مخطئ ولا أحد فوق القانون

أكد اللواء هانى عبد اللطيف، المتحدث الرسمى لوزارة الداخلية، أن الشرطة تمارس الحيادية الكاملة تجاه المواطنين والأحزاب السياسية، نافيا تدخل الوزارة في العمل السياسي.

وأشار إلى أن الشرطة منوط بها تنفيذ القانون، ولا أحد فوق القانون، كما نفى اقتحام الأجهزة الأمنية بقسم شرطة العطارين بالإسكندرية أحد المقار التابعة لأحد الأحزاب السياسية في 13 من الشهر الجارى.

وقال في مداخلة هاتفية على فضائية “القاهرة والناس”، مساء أمس :”إن وزارة الداخلية لن تتستر على مخطئ مهما كان، موضحا أن الشرطة في حرب حقيقية ضد الإرهاب، ومؤكدا أن وزارة الداخلية تظل ثابتة في التصدى لكل صور الجرائم الإرهابية والجنائية ” .

يذكر أن حزب التحالف الشعبي الاشتراكى، أصدر بيانا الجمعة الماضية يتهم فيه وزارة الداخلية باقتحام مقره بمنطقة العطارين بالإسكندرية.