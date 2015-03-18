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نتنياهو يُقبل زوجته 13مرة أثناء خطابه

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نتنياهو يُقبل زوجته 13مرة أثناء خطابه نتنياهو يُقبل زوجته 13مرة أثناء خطابه

قام رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتقبيل زوجته 13 قبلة في حدث ليس مألوفًا في الخطابات العامة، أن يقوم به رئيس وزراء إسرائيل، أو شخصية سياسية بوزن رئيس حزب.

«نتنياهو»، ومنذ صعوده منصة الخطاب في تل أبيب وقفت بجانبه زوجته سارة نتنياهو، بحماس وتصفيق، أعقبه تقبيل متبادل بين الزوجين.

وما أن مضى نتنياهو يحيي الجماهير الحاضرة، حتى عاود المشهد، هذا الحدث تكرر عند هتاف الجماهير له ولزوجته.

ووصل تعداد القبلات بين الزوجين إلى 13 قبلة، جيث قدم «نتنياهو» الشكر لزوجه لوقوفها بجانبه في الانتخابات، وتحملها عناء المشكلات التي تسببت بها تلك الانتخابات.

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