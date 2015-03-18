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"البيشمركة" تصد هجومين لمسلحى داعش شمال غربى العراق

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"البيشمركة" تصد هجومين لمسلحى داعش شمال غربى العراق "البيشمركة" تصد هجومين لمسلحى داعش شمال غربى العراق
تصدت قوات "البيشمركة" الكردية لهجومين شنهما مسلحو تنظيم"داعش"الإرهابى مساء الثلاثاء بمحور سنجار بمحافظة نينوى شمال غربى العراق.

وقالت مصادر كردية ان مسلحى التنظيم شنوا الهجومين اللذين استغرقا ساعة تقريبا أسفر عن إصابة مقاتلين من "البيشمركة" بجراح، وقتل عدد من عناصر داعش وتم تدمير ثلاثة سيارات، مؤكدة سيطرة البيشمركة على الوضع فى سنجار وأن مسلحى داعش انسحبوا من المنطقة.

على صعيد آخر، أصيب عدد من مقاتلى البيشمركة عقب تفجير انتحارى استخدم فيه غاز الكلور بالقرب من منطقة "كسكى" بمحافظة نينوى، وأشارت إلى أن عملية التفجير استخدمت فيها 20 قنينة من غاز الكلور واستهدفت القوات الكردية على الطريق الرابط مابين الموصل والحدود السوريا فى منطقة "كسكى".

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