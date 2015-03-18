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مصدر بالكهرباء: 1850 مهندسا وعاملا غادروا الوزارة خلال 3 سنوات بسبب الرواتب

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مصدر بالكهرباء: 1850 مهندسا وعاملا غادروا الوزارة خلال 3 سنوات بسبب الرواتب مصدر بالكهرباء: 1850 مهندسا وعاملا غادروا الوزارة خلال 3 سنوات بسبب الرواتب
أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن هناك خبرات وكفاءات كبيرة بالشركة القابضة لكهرباء غادروا الوزارة خلال الـ3 سنوات الماضية، وتوجهوا للعمل بالخارج أو بالقطاع الخاص وذلك بعد تلقيهم عروضا مالية مغرية.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى عدد العاملين الذين غادروا الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال الـ3 سنوات الماضية بلغ 1850 عاملا ما بين مهندسين وفنين وإدارين، موضحاً أن رواتب العاملين بالوزارة متدنية بالنسبة لحجم الخبرات الموجودة والتى تقدر برواتب عالية.

وأشار المصدر إلى أن الوزارة تعانى حالياً من نقص فى الخبرات فى عدد من قطاعاتها وأهمها فى قطاع الطاقات المتجددة، مشيراً إلى أن هناك اتجاه لإعادة هيكلة رواتب العاملين بالوزارة بشكل عام للتواكب مع خبراتهم وإمكانيتهم.

وأشار المصدر إلى أن مجلس الوزراء وافق على إعادة هيكلة رواتب الهيئات النووية الثلاثة، وأهمها الرواتب الخاصة بالعاملين وفقًا لما يتناسب مع عملهم ويليق بمكانتهم وخبراتهم العلمية فى هذه المجالات المهمة، مشيرًا إلى أن موافقة مجلس الوزراء على إعادة هيكلة الرواتب ستساهم فى تشجيعهم على البقاء فى مصر وعدم اللجوء للعروض العمل الخارجية.

وتوقع المصدر أن تشهد رواتب مهندسى الهيئات النووية الثلاث، زيادة تقدر من 15 إلى 20 ضعف الرواتب الحالية، بالإضافة إلى زيادة رواتب الفنين والعاملين الإداريين.

- مفاجأة.. "المحطات النووية" ترفض إرسال بعثات لروسيا للتدريب خوفا من عدم عودتها..ومصدر بالكهرباء: "الوزراء" وافق على إعادة هيكلة رواتب العاملين بالهيئات النووية الثلاث..ويؤكد:الزيادة 20 ضعف الراتب الحال
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مصر 365

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