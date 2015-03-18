أردوغان وبوتين يبحثان هاتفيا “الأزمة الأوكرانية”

أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء أمس الثلاثاء، اتصالا هاتفيًا بنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، استغرق نحو نصف الساعة، بحسب ما ذكرت صحيفة “حرييت”.

وقالت الصحيفة التركية أن الرئيسين تناولا خلال الاتصال سبل تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين، فضلا عن تقييم مستجدات الأوضاع في أوكرانيا، وسبل إنهاء الأزمة الأوكرانية الراهنة، كما تطرقا إلى المشاكل التي يواجه تتار القرم في إقليم شبه جزيرة “القرم”.

يذكر أن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية التركية، أعلن صباح أمس الثلاثاء، أن الرئيس التركي يعتزم التوجه إلى أوكرانيا الجمعة المقبلة، للمشاركة في اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي التركي-الأوكراني رفيع المستوى.