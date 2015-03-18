بالفيديو..والدة الشهيد الجندى:أتمنى تقديم قتلة ابنى أكفانهم ثم أعفو عنهم

قالت سامية الشيخ، والدة الشهيد محمد الجندى، إنها تتمنى أن يقدم قتلة ابنها "محمد" أكفانهم لها بدلا من إعدامهم وتقوم هى بالعفو عنهم، موضحة أنها لا تستطيع محاسبة وزارة الداخلية على خطأ فرد.

وتساءلت سامية الشيخ، أثناء حديثها مع الإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج العاشرة مساء: "هل حنان الأم لابنها دلع وهل الدلع خطأ مع العلم بأنه وحيدى وهل أخطأت حين علمته أن البلد قبل النفس"، لافتة إلى أنه كان مرشدا سياحيا يجيد 3 لغات وكان يحب مصر لكن الإرهابيين حرموها منه.

وأكدت "أم الشهيد الجندى"، أن ابنها تعرض للاغتيال مرتين الأولى بقتله والثانية حين فشلت فى الحصول على حقه من القتلة، لافتة أنها ستطلب من رئيس الجمهورية ووزير العدل والنائب العام إعادة التحقيق فى قضية ابنها مرة أخرى.

- بالفيديو.. والدة الشهيد محمد الجندى تهدى ولدها أبيات رثاء فى عيد الأم