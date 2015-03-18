الأم المثالية بالإسماعيلية: ترملت منذ 12 سنة وبناتى حصلن على مؤهلات عليا

فازت سامية محمد عبدالواحد محمد فتيح، بلقب الأم المثالية عن محافظة الإسماعيلية ضمن مسابقة التضامن الاجتماعى بالمحافظة، والتى تقيم بشارع الترعة قرية كسفريت مدينة فايد عن عمر 54 سنة حاصلة على دبلوم تجارة.

وقالت الأم المثالية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" انها كانت قد تزوجت من مهندس زراعى عبدالفتاح السيد محمد فتيح وكان يعمل بالإدارة الزراعية بفايد وتوفاه الله بعد 12 عاما من الزواج وترك لى ثلاث بنات كانت الكبرى وقتها وهى هدى 11 سنة والوسطى هناء 8 سنوات والصغرى هالة 6 سنوات وقت وفاة الأب، وكان المعاش الذى يحصلن عليه من الوالد 160جنيها فقط فقررت العمل بوحدة الشئون الاجتماعية بفايد وكان راتبى 140 جنيها وكان الإجمالى 300 جنيه.

وأضافت الأم المثالية: علّمت بناتى حتى حصلت البنت الكبرى هدى على ليسانس آداب ودراسات عليا وتزوجت ولديها ثلاثة أبناء والوسطى هناء حصلت على بكالوريوس علوم ودراسات عليا فى الطب البيطرى ببنها ودراسات عليا أخرى فى علوم جامعة القناة وتزوجت وتعمل فى معمل تحاليل بفايد ملك زوجها والأخيرة هالة حصلت على ليسانس آداب وتربية وتعمل مدرسة لغة إنجليزية وحاليا أقوم بالتجهيز لزواجها، كما إننى أقيم فى منزل مكون من دورين ملك زوجى رحمة الله عليه فكنت أحيانا أقوم بتربية الطيور وأبيع منها عند الحاجة حتى لا أحتاج لأحد.

وتابعت الأم المثالية قائلة: زملائى فى الوحدة الاجتماعية التى اعمل بها أخبرونى أن هناك مسابقة للأم المثالية واقنعونى بأن أتقدم لهذه المسابقة وفعلا قدمت أوراقى والتى تضمنت شهادة وفاة الزوج وشهادات الدراسة لبناتى وفوجئت أننى فزت فى المسابقة وقد نسيت الموضوع بالمرة وبعد خبر الفوز تخيلت أننى فزت عن إدارة فايد لكن فى مديرية التضامن قالوا لى أننى فزت على مستوى المحافظة، وأحمد الله على هذه النتيجة وأتمنى أن أكمل مشوارى فى الحياة بزواج ابنتى الصغرى.