محافظ كفر الشيخ يشارك 400 شاب فى ماراثون الجرى وتسليم الجوائز

يشارك الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد محافظ كفر الشيخ 400 من الفتيات والشباب اليوم الأربعاء فى الماراثون الرياضى، الذى ينظمه نادى كفر الشيخ الرياضى لمدة دقائق، بعد إعطائه إشارة البدء فى ميدان الملك عبد الله مروراً بجامعة كفر الشيخ وميدان النصر حتى مسجد الاستاد الرياضى، ومنه إلى نادى كفر الشيخ.

ومن جانبه أكد أشرف أبو حليمة رئيس مجلس إدارة نادى كفر الشيخ أن نقطة انطلاق الماراثون ميدان الملك عبد الله فى تمام الحادية عشر صباحاً بمشاركة 400 من الشباب والفتيات مرورا بالجامعة وميدان النصر حتى نادى كفر الشيخ الرياضى، ويعطى إشارة البدء الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد محافظ كفر الشيخ، وفى نهاية السباق سيتم توزيع جوائز على الفائزين بحضور محافظ كفر الشيخ.

وأشار أشرف أبو حليمة إلى أنه من المحتمل حضور الدكتور عبد الواحد النبوى وزير الثقافة لتوزيع الجوائز لتواجده بدسوق لافتتاح معرض القاهرة الدولى للكتاب، وفى حالة تأخر الوزير والمحافظ سيوزع الجوائز اللواء حسين الطاهر السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ.