أخبار عاجلة

شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تغني لـ فيروز بإبداع " " نسم علينا الهوى " -
شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " طريقي " -
كأس البرتغال: "صقر" بنفيكا .. أغرب طقوس الفريق -
كأس البرتغال: شتوريل فى اختبار صعب أمام بنفيكا فى نصف كأس البرتغال -
"التعليم": مقترح بصمة طلاب الثانوية على ورقة الإجابة مازال قيد الدراسة -
بث مباشر.. «ريال مدريد ►◄ ليجانيس» في «الليجا» -
موراتا يقود هجوم الريال أمام ليجانيس -
بث مباشر.. «يوفنتوس Vs نابولي» في كأس إيطاليا -
بث مباشر.. «تشيلسي►◄مانشستر سيتي» في «البريمير ليج» -
بث مباشر.. مباراة «أرسنال►◄وست هام يونايتد» في البريميرليج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بالفيديو.. هاني عازر يكشف ” لماذا حاز السيسي على احترام الألمان”

Google+ Print
بالفيديو.. هاني عازر يكشف ” لماذا حاز السيسي على احترام الألمان” بالفيديو.. هاني عازر يكشف ” لماذا حاز السيسي على احترام الألمان”

قال دكتور هاني عازر عضو المجلس الاستشاري لعلماء ، «الرئيس عبدالفتاح اشترط على الألمان في المؤتمر الاقتصادي تدريب الشباب المصريين، فأي شركة كانت تقول سندرب 10 شباب، كان يقول لهم قوموا بتدريب 30 شاب، والألمان قدّروا تفكير السيسي، فهو ضحى بنفسه ووقته وتعب من أجل مصر ولجميع من حوله، فهو مازال يكافح وهو في عمر الـ61، وهو قالها خلال المؤتمر الاقتصادي مصر خلقت لكي تعيش».

وأضاف في لقاء مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «السادة المحترمون» على قناة ON TV مساء الثلاثاء، «عندما قلت للرئيس السيسي هناك العديد من الشركات والأشخاص يريدون مقابلته، فقال لي أي واحد هيخدم البلد دي هقابله، وهو قال ذلك بكل إخلاص».

وأضاف عازر: «التعليم الفني في مصر مهم جدا، فالمهندس ليس له أي قيمة دون أن يكون هناك عامل يستطيع تنفيذ ما رسمه له المهندس، والطبيب لا يستطيع أن ينفذ العملية دون وجود ممرض مؤهل بجانبه في العمليات، فأنا عندما تخرجت من الجامعة كنت أجلس مع الفني لكي يساعدني ويشرح لي الناحية الفنية والعملية للنظرية التي قلتها له».

وتابع: «ليس من العيب أن أكون ممرضا جيدا، أو أن أكون سباك أو كهربائي، أو فني لحّام جيد، فالعامل هو المسؤول عن الدقة وعن التنفيذ، ولذلك يجب أن نسلط الضوء على التعليم الفني ونهتم به».

" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمى مع ك/ أحمد الشناوى لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمى مع ك/ أحمد الشناوى لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: أبرز أسباب هزيمة الزمالك امام الشرقية .. وتحليل الأداء الفنى والتكتيكى للفريقين

ستاد مصر: أبرز أسباب هزيمة الزمالك امام الشرقية .. وتحليل الأداء الفنى والتكتيكى للفريقين

صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها

صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها

بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة

بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة