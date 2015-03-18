بالفيديو.. هاني عازر يكشف ” لماذا حاز السيسي على احترام الألمان”

قال دكتور هاني عازر عضو المجلس الاستشاري لعلماء مصر، «الرئيس عبدالفتاح السيسي اشترط على الألمان في المؤتمر الاقتصادي تدريب الشباب المصريين، فأي شركة كانت تقول سندرب 10 شباب، كان يقول لهم قوموا بتدريب 30 شاب، والألمان قدّروا تفكير السيسي، فهو ضحى بنفسه ووقته وتعب من أجل مصر ولجميع من حوله، فهو مازال يكافح وهو في عمر الـ61، وهو قالها خلال المؤتمر الاقتصادي مصر خلقت لكي تعيش».

وأضاف في لقاء مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «السادة المحترمون» على قناة ON TV مساء الثلاثاء، «عندما قلت للرئيس السيسي هناك العديد من الشركات والأشخاص يريدون مقابلته، فقال لي أي واحد هيخدم البلد دي هقابله، وهو قال ذلك بكل إخلاص».

وأضاف عازر: «التعليم الفني في مصر مهم جدا، فالمهندس ليس له أي قيمة دون أن يكون هناك عامل يستطيع تنفيذ ما رسمه له المهندس، والطبيب لا يستطيع أن ينفذ العملية دون وجود ممرض مؤهل بجانبه في العمليات، فأنا عندما تخرجت من الجامعة كنت أجلس مع الفني لكي يساعدني ويشرح لي الناحية الفنية والعملية للنظرية التي قلتها له».

وتابع: «ليس من العيب أن أكون ممرضا جيدا، أو أن أكون سباك أو كهربائي، أو فني لحّام جيد، فالعامل هو المسؤول عن الدقة وعن التنفيذ، ولذلك يجب أن نسلط الضوء على التعليم الفني ونهتم به».

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