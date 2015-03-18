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بالفيديو.. الجهاز القومي للإتصالات : خطة قومية لتعميم الإنترنت فائق السرعة

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بالفيديو.. الجهاز القومي للإتصالات : خطة قومية لتعميم الإنترنت فائق السرعة بالفيديو.. الجهاز القومي للإتصالات : خطة قومية لتعميم الإنترنت فائق السرعة

قال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، هشام العلايلي، إن هناك خطة قومية للجهاز خلال الفترة المقبلة، تتمثل في تحسين مستوى جودة وخدمات المحمول، إضافة إلى خطة قومية للإنترنت فائق السرعة، وتعميمه.

وأضاف العلايلي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية الحياة مساء أمس الثلاثاء :” أنه تم وضع فريق عمل متخصص في جميع المناطق المحرومة من الاتصالات للعمل على رفع كفاءتها وإيصال الخدمة لها في أسرع وقت ” .

وطالب شركات المحمول المصرية بضرورة الحفاظ على هذا المستوى من الخدمات، وحثهم على ضرورة استمرار روح التعاون والتنسيق وإعطاء أولوية لمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وتقديم مستوى خدمة لهم مماثلا لما تم تقديمه في مؤتمر شرم الشيخ.

وأوضح العلايلي أن من أكثر بلدان العالم التي تتميز بانخفاض سعر دقيقة المحمول، مشيرا إلى أن عودة خدمات المحمول بجودة عالية خلال شهر يونيو المقبل.

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