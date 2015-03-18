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وزير الصحة: إنشاء مصنع للحقن الآمن للحد من "فيروس سى" بــ52 مليون جنيه

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وزير الصحة: إنشاء مصنع للحقن الآمن للحد من "فيروس سى" بــ52 مليون جنيه وزير الصحة: إنشاء مصنع للحقن الآمن للحد من "فيروس سى" بــ52 مليون جنيه
أكد الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة، أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بمشروع إنشاء مصنع سرنجات ذاتية التدمير فى مدينة السادس من أكتوبر برأس مال 52 مليون دولار على 3 مراحل بـ10 خطوط إنتاج، لتصنيع 500 مليون سرنجة ذاتية التدمير سنويا، سيتم توزيعها فى ودول الكوميسا.

وقال وزير الصحة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن من 8 : 10 ملايين مصرى يصابون سنويًا بفيروس سى بسبب عمليات الحقن غير الآمن، مشيرًا إلى أن 40% من عمليات الحقن حول العالم، تتم من خلال سرنجات مستعملة أو معاد تدويرها، لافتًا إلى أن 75% من عمليات الحقن فى العالم تتم بطريقة غير آمنة.

وأضاف وزير الصحة، أن الحقن غير الآمن يتسبب فى إصابة 260 ألف حالة بالإيدز، و21 مليون حالة بفيروس بى، و2 مليون حالة بفيروس سى، وأنه يتسبب فى وفاة 1.3مليون شخص سنويًا، ويكبد دول العالم 535 مليون دولار نفقات مباشرة.


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