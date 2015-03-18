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حظك اليوم برج السرطان يوم الأربعاء 2015/3/18

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حظك اليوم برج السرطان يوم الأربعاء 2015/3/18 حظك اليوم برج السرطان يوم الأربعاء 2015/3/18
يتميز أصحاب بالرومانسية والعاطفية الشديدة، وهو من أكثر الأبراج ارتباطًا بالأسرة والمنزل ومحب لأبنائه وعائلته ويجعلها دائمًا فى المقام الأول فى حياته، وهو شخصية خيالية لأبعد الحدود، ويهتم برج السرطان بـ3 أشياء فى حياته: الطفل، والمال، والطعام، وتتوقع ماجى فرح، خبيرة التجميل، أن حظ برج السرطان اليوم الأربعاء يبدو جيدًا وإيجابيًا، الأمر الذى يساعده على التقدم بحياته، حيث يأتيك دعمًا إيجابيًا من العائلة والأصدقاء علاوة على انفتاحك فى التعامل مع الآخرين اليوم.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية


>ترى ماجى فرح أن أصحاب برج السرطان يعيشون اليوم أفضل أحوالهم بالعمل، حيث إن كل ما تقوم به من أعمال سيؤدى بك إلى النجاح والتميز على من حولك، وهو ينعكس على نفسيتك فستشعر بالسعادة وتكتسب احترام الزملاء وإعجابهم، من الأفضل أن تؤجل أى مشروعات جديدة ترغب فى الدخول بها فى الوقت الحالى.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى العلاقات العاطفية


>اليوم أمامك فرصة جيدة للاستمتاع بوقتك مع الحبيب أو شريك حياتك، لذا بعد أن تنتهى من عملك خطط للخروج معه لقضاء ليلة رومانسية من خلال عشاء رومانسى بأحد المطاعم الفاخرة، وسوف تشعر أنك اليوم فى حالة جيدة، والجميع من حولك يلاحظون ذلك ويستجيبون له بإيجابية، كما يمكنك اليوم أيضًا أن تتمتع بوقت جيد مع الأسرة والعائلة أو الأصدقاء.

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مصر 365

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