حظك اليوم برج العقرب يوم الأربعاء 2015/3/18

يتميز أصحاب برج العقرب بالهدوء والرزانة والغيرة والشك فيمن حوله، كما أنه يمكن أن ينقلب عليك إذا تسببت له فى مشاكل، وهو برج يتمتع بجاذبية عالية وحدس عال، ويتمكن من حل مشاكله بأسلوب سلس وبسيط.. وعن حظ برج العقرب اليوم الأربعاء يقول محمد فرعون، خبير الأبراج، إن حياتك اليوم مليئة بعدم الأمان ويبدو أن هناك من يدبر المكائد لك، واحذر من أصدقائك، فقد يكون أحدهم مزيفًا، وهذا لا يعنى أن كلهم كذلك.إعلان - Ads إعلان - Ads
>احذر من المكائد التى تدبر لك فى العمل، خاصة من أصدقائك المقربين، فقد يكون هناك بعض الأصدقاء الذين يظهرون لك الحب ولكنهم يوقعونك فى المصائب بعد ذلك، وتذكر أنك تملك الحل الفورى الصحيح لكل مشكلة تواجهها، فقط حافظ على هدوئك الخارجى حتى تتجنب تضخيم المشكلات بشكل أكبر من اللازم.
>أنت تعيش حالة من الحب والهيام مع شريك حياتك، فهو الذى يجعلك تعيش محلقًا فى عالم من الخيال والأحلام، ويمكنك أن تقضى معه أحلى أيامك بالخروج فى نزهة ليلاً، لتصفية ذهنك من مشاكل العمل، أما على مستوى عائلتك، فيجب أن تحادثهم هاتفيًا اليوم ليشعروا أنك تتذكرهم دومًا وحتى تكن على صلة ودراية بما يدور لديهم من أمور، فيبدو أن لك أخت أو شقيقة تجهز لزواجها هذه الأيام، لذا اعرض على أهلك المساعدة.
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية
>احذر من المكائد التى تدبر لك فى العمل، خاصة من أصدقائك المقربين، فقد يكون هناك بعض الأصدقاء الذين يظهرون لك الحب ولكنهم يوقعونك فى المصائب بعد ذلك، وتذكر أنك تملك الحل الفورى الصحيح لكل مشكلة تواجهها، فقط حافظ على هدوئك الخارجى حتى تتجنب تضخيم المشكلات بشكل أكبر من اللازم.
توقعات فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية
>أنت تعيش حالة من الحب والهيام مع شريك حياتك، فهو الذى يجعلك تعيش محلقًا فى عالم من الخيال والأحلام، ويمكنك أن تقضى معه أحلى أيامك بالخروج فى نزهة ليلاً، لتصفية ذهنك من مشاكل العمل، أما على مستوى عائلتك، فيجب أن تحادثهم هاتفيًا اليوم ليشعروا أنك تتذكرهم دومًا وحتى تكن على صلة ودراية بما يدور لديهم من أمور، فيبدو أن لك أخت أو شقيقة تجهز لزواجها هذه الأيام، لذا اعرض على أهلك المساعدة.