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حظك اليوم برج القوس يوم الأربعاء 2015/3/18

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حظك اليوم برج القوس يوم الأربعاء 2015/3/18 حظك اليوم برج القوس يوم الأربعاء 2015/3/18
يتميز برج القوس بطبيعة نارية، فهو شخص سريع الغضب ولكن سرعان ما يهدأ، كما أنه شخص سليط اللسان وقد يجرح من أمامه بجرأته فى الكلام، إلا أنه يتمتع بخفة الدم والعاطفية والرومانسية، وهذه بعض صفاته كما يراها علماء الفلك.. ويتوقع خبير الفلك محمد فرعون، أن اليوم الأربعاء يشهد بعض الاختبارات فى حياتك ويجب عليك أن تنجح بها بكل الطرق ولا تفقد السيطرة عليها، واعلم أن المشكلات توضع أمامنا لكى نتعلم منها.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية


>يجب أن تواجه المواقف التى ستواجهك فى العمل بجرأة، ولا تفقد الثقة فى نفسك وفى قدراتك، فأنت وحدك تستطيع تغيير كل الأشياء السلبية إلى أحلام وردية، لذا حاول ألا تفقد السيطرة على مشاكلك فى الحياة، فيمكنك استخدام هذه الأوقات الصعبة إيجابيًا لتحسين مهاراتك.

توقعات فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية


>تواجهك بعض الخلافات مع الأصدقاء، ولكن تتيح لك هذه الخلافات التعرف على من يهتم لأمرك أكثر، لذا استغل أى فرصة للحوار مع الآخرين، فهذه المناقشات تكون جيدة، وبالنسبة لعلاقتك بشريك الحياة، فهى جيدة إلى حد ما هذه الأيام، ولكن يجب عليك ألا تتدخل فى أشياء لا تعنيك أو تفاصيل مملة فى حياة شريكك، حتى تضمن أن يستمر حبه لك وحتى لا يشعر بالملل.

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مصر 365

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