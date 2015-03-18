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جامعة المنصورة تستضيف أول لقاء لأكاديمية الشباب للعلوم

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جامعة المنصورة تستضيف أول لقاء لأكاديمية الشباب للعلوم جامعة المنصورة تستضيف أول لقاء لأكاديمية الشباب للعلوم
استضافت كلية الطب بجامعة المنصورة أول فعاليات يوم العلوم الأول بعنوان "ظواهر"، والذى تنظمه أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا من خلال أكاديمية الشباب المصرية للعلوم بالجامعة، وذلك بحضور الدكتور محمد القناوى، رئيس الجامعة والدكتور محمد الحديدى القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور أحمد بدوى، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

وأشار الدكتور محمد سلامة، مدير الوحدة التجريبية لأمراض الأعصاب بكلية الطب جامعة المنصورة وعضو أكاديمية الشباب المصرية أن أعضاء من أكاديمية الشباب قدموا شرحا لبعض الظواهر العلمية الحديثة فى العديد من التخصصات مثل الطب، العلوم، الزراعة والهندسة لطلاب الجامعات المصرية كظاهرة الاحتباس الحرارى، ونقص موارد الطاقة والحلول البديلة كالوقود الحيوى، الهندسة الوراثية وتطبيقاتها والكيمياء الخضراء.

واحتوى برنامج اللقاءات على 6 محاضرات لنخبة من العلماء الشباب (الدكتور محمد فرحات مدينة زويل للعلوم، الدكتورة أمل أمين المركز القومى للبحوث والدكتور محمد فرج كلية الصيدلة جامعة القاهرة والدكتور أيمن حمادة مركز بحوث الفلزات والدكتور بهاء الدين الجندى كلية العلوم ببنها، والدكتور جاسر حسن مدينة العلوم – الإسكندرية والدكتورة رباب الشربينى كلية العلوم – القاهرة وسيعرضون الظواهر العلمية التى تبرز عن دور العلم للكشف عن أسباب تلك الظواهر وكيفية الاستفادة منها فى مناحى الحياة.

ورحب الدكتور محمد الحديدى بجميع الحاضرين فى بداية الفعاليات، معبرا عن سعادته بلقاء كوكبة العلماء مع الشباب أعضاء أكاديمية الشباب للعلوم، وقال: إن الشباب هم أمل فى المستقبل، وأن جامعة المنصورة ستظل تحتضن شباب الأطباء والباحثين.

وعبر الدكتور محمد القناوى عن سعادته بتواجده بين أعضاء أكاديمية الشباب للعلوم، وأشار إلى أن تقدم مصر سيكون بعقول أبنائها المتميزين.

وأشار الدكتور محمد القناوى إلى ضرورة أن تترجم البحوث إلى واقع ملموس للعمل على خدمة المجتمع وتقدم الوطن.

وأضاف الدكتور محمد القناوى أن استضافة الجامعة لأول لقاء بأكاديمية الشباب للعلوم شرف كبير للجامعة، لطرح الأفكار والرؤى ليستفيد منها المجتمع.

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مصر 365

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